Зеленский провел заседание Ставки и рассказал детали

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что вчера был очень насыщенный день – и внутренней тематикой, прежде оборонной и безопасной, и внешнеполитической, передает УНН.

Цитата

"Очень насыщенный день – и внутренней тематикой, прежде всего оборонной и безопасной, и внешнеполитической.

Провел Ставку. Заслушали доклады командующих направлений, Главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донецкой области и Луганской, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – к поставке оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости", - сказал он.

Зеленский напомнил, что представил вчера новых руководителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел – Василия Малюка и Игоря Клименко.

"Уверен, что они оба – на своих местах. Там, где они действительно полезны для государства. Поблагодарил их, что они с первых минут войны – на войне. Вместе со своими коллегами. У них уже есть значительные результаты в защите государства, и они точно будут иметь еще большие достижения на новых должностях", - подчеркнул он.

Добавим

Президент Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем представили коллективу МВД нового руководителя – Игоря Клименко. Глава государства очертил главные задачи Клименко в должности.