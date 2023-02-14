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В Германии пока не обсуждают передачу истребителей Украине – глава МИД

В Германии пока не обсуждают передачу истребителей Украине – глава МИД

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время правительство в Берлине не рассматривает вопрос о предоставлении истребителей для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Цитата

“На сегодняшний день это не является предметом наших дебатов”, — сказала Бербок во время визита в Хельсинки, отвечая на вопрос о готовности Германии передать Украине истребители, находящиеся на вооружении германской армии.

Напомним

В Германии начались учения украинских военных на боевых танках Leopard-2.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, истребители
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