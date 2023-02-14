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В Белом доме не сомневаются, что кремль желает совершить переворот в Молдове

В Белом доме не сомневаются, что кремль желает совершить переворот в Молдове

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет независимых подтверждений заявлениям о попытке россии организовать государственный переворот в Молдове, но не сомневаются, что это соответствует желаниям кремля, передает УНН.

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“Нет, независимых подтверждений нет, но мы точно не ставим под сомнение способность и желание русских и путина попробовать это осуществить”, — сказал Кирби и добавил, что такое поведение рф не является чем-то новым, и это вызывает глубокую обеспокоенность.

“Мы полностью поддерживаем правительство и народ Молдовы”, — сказал он.

Дополнение

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник, 13 февраля, рассказала о “планах россии дестабилизировать Республику Молдова”, после того, как Украина неоднократно предупреждала о риск серьезных провокаций. Планы также подтвердили в Службе безопасности Кишинева: они следят за действиями, спланированными диверсантами с военной подготовкой, которые “путем насильственных действий, маскируясь под протесты так называемой оппозиции”, хотят “форсировать смену власти в Кишиневе”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Молдова, Белый дом
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