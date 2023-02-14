В Италии поддерживают создание специального трибунала для россии

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Италии поддерживают создание специального трибунала по военным преступлениям, совершенным во время российского вторжения в Украине, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет УНН со ссылкой Sky24.

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“Убийство беззащитного населения является военным преступлением, а мы посмотрим, как вмешаться: если будет создан специальный трибунал, мы не против этого”, — подчеркнул Таяни.

Помимо этого он отметил, что Италия никогда не направляла Украине оружие для ударов по территории россии, однако если руководство страны нарушает нормы международного права, то у всех стран должна быть единая позиция.

Напомним

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью телеканалу Rai сообщил, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.