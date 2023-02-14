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Зеленский поздравил избранного президента Кипра с победой на выборах

Зеленский поздравил избранного президента Кипра с победой на выборах

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Республики Кипр Никосом Кристодулидесом и поздравил с победой на выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщения главы государства в Telegram.

Цитата

"Поблагодарил за неизменную поддержку Кипром Украины, за гуманитарную помощь в рамках ООН. Ценим поддержку Украины на нашем пути в ЕС. Будем и дальше усиливать наше взаимодействие!", - написал Зеленский в Telegram.

Контекст 

Бывший глава министерства иностранных дел Кипра Никос Христодулидес стал новым президентом страны. Христодулидес во втором туре президентских выборов опередил своего соперника от левых партий, дипломата Андреаса Мавройянниса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Кипр, Владимир Зеленский
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