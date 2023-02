Резников и Остин прибыли на встречу в формате "Рамштайн"

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин уже прибыли на заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, 14 февраля, в Брюсселе. Видео встречи с Резниковым обнародовал Остин в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UCG едины с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", - написал Остин.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk