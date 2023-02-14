WP: США готовят помощь Украине и предупреждают о решающем моменте в войне

КИЕВ. 14 февраля. УНН. США на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. В то же время, Вашингтон предупреждает о решающем моменте в войне, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

"Администрация президента США Джо Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще 10 млрд долларов в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время", - говорится в материале.

Как сообщается, американские чиновники сообщили украинским лидерам, что "они столкнулись с критическим моментом, чтобы изменить траекторию войны, усиливая давление на Киев для достижения успехов на поле боя, в то время, как оружие и помощь со стороны Соединенных Штатов и его союзников растут".

Несмотря на обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется, официальные лица в Белом доме говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников США представляют собой лучший шанс для Украины решительно изменить ход войны, говорится в статье.

В то же время The Washington Post пишет, что многие консерваторы в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от поддержки, и долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных действий остается неясным.

Несколько официальных лиц отметили сильную двухпартийную поддержку, которая сопровождала каждый пакет для Украины. Отмечается, что Конгресс дал Белому дому больше, чем тот просил, но они признали, что это было под руководством демократов в Палате представителей и Сенате.

Дополнение

В Белом доме считают, что россияне могут планировать весеннее наступление.