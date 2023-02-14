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В приоритете другое: Столтенберг высказался по поводу подготовки украинских пилотов и поставок истребителей

В приоритете другое: Столтенберг высказался по поводу подготовки украинских пилотов и поставок истребителей

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вопрос подготовки украинских пилотов и предоставление Украине западных истребителей обсуждается в Альянсе, но в приоритете есть более срочное вооружение. Об этом в Брюсселе заявил журналистам во вторник, 14 февраля, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

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“Некоторые члены Североатлантического союза, в частности, Великобритания, начали подготовку пилотов. Союзники сейчас консультируются, между ними ведется обсуждение вопроса предоставления самолетов Украине. Но как я уже говорил: наш нынешний неотложный приоритет – тяжелая техника, современные системы противовоздушной обороны, боеприпасы – все вещи, которые нам нужны, чтобы гарантировать, что Украина получит современные системы, которые ей обещали и которые могут переломить ситуацию на поле боя", – отметил Столтенберг.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Великобритания планирует расширить миссию по обучению бойцов ВСУ, в частности, внедрить обучение для пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, военная помощь, война, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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