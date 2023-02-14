Германия возобновит производство боеприпасов для Gepard, поставленных Украине - министр

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Германия подписала контракты с компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые она поставила Украине, сообщил во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус, которого цитирует Reuters, пишет УНН.

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"Мы скоро начнем собственное производство боеприпасов Gepard на Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать доставку этой важной части ПВО", - сказал Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.

Дополнение

Германия месяцами пыталась найти новые боеприпасы для зенитных установок Gepard, которые ее военные сняли с вооружения в 2010 году, отмечает издание.