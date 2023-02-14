"Рамштайн-9" с участием Резникова стартовал в Брюсселе: первые заявления

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", сегодня, 14 февраля, в Брюсселе, сообщает УНН.

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"Мы собрались, чтобы подтвердить нашу поддержку... суверенной Украины", - сказал Остин на открытии встречи.

"Контактная группа приняла решение, что мы будем предоставлять долговременную поддержку борьбе Украины за свою свободу, помогать в контрнаступлении, и мы будем делать это с единством, будем предоставлять ту поддержку, которую обещали Украине. Мы будем предоставлять наши вооружения уже подготовленным украинским военным, чтобы они могли быть успешными", - заметил министр обороны США.

"На этих встречах мы до сих пор видим несокрушимую решимость поддерживать Украину со стороны стран всего мира. Это свидетельствует о нашем единстве, мы работаем в одном направлении с одними ценностями... В целом мы оказали Украине помощь на сумму около 50 миллиардов", - отметил глава Пентагона.

Он перечислил помощь.

"США, ФРГ и Нидерланды работают над тем, чтобы предоставить Украине системы Patriot, Франция и Италия предоставляют системы SAMP/T, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды будут вместе предоставлять Украине танки Leopard, - сказал Остин. - И для того, чтобы Украина была крепче, Украина получит от США и Чехии танки, в дополнение к уже полученным от Польши Т-72".

При этом, по его словам, еще с несколькими странами идет работа по поставке боеприпасов, ведется обучение украинских военных.

"Но нужно еще многое сделать, нужно усилить нашу сосредоточенность на этом. Потому что Украина нуждается в нашей ключевой помощи в этот ключевой момент в этой войне", - подчеркнул глава Пентагона.

Он напомнил, что Президент Украины отмечал, что нужно усилить поставки боеприпасов.

При этом Остин приветствовал представителей Украины на встрече, в частности, главу Минобороны Алексея Резникова.

"Рад, что вы с нами, ваши выступления тоже помогут нам лучше сформировать свою помощь", - отметил глава Пентагона.

Он также отметил, что "наша цель предоставлять не только технику, но и предоставлять оборонные возможности".

"Мы будем говорить, как синхронизировать, объединять нашу поддержку, чтобы у Украины были возможности выстоять, бороться дальше. И также мы слышим об учениях, которые ведутся в Европе, о направлениях работы, которые помогут Украине в течение долгого времени. Ну и также будет вестись разговор о том, чтобы обеспечить отчетность (...) Мы заботимся о том, чтобы техника попала на поле боя", - отметил министр обороны США.

"кремль все еще считает, что может нас перевесить, но мы объединены как никогда раньше. Это обязательно поможет Украине сохранять свои успехи в течение следующих недель", - сказал Остин.

Дополнение

Этот "Рамштайн" уже назвали "авиационным", ведь среди приоритетов для обсуждения украинской стороной защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы.

На заседании присутствует министр обороны Украины Алексей Резников.