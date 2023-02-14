Три новых заместителя: Резников раскрыл детали кадровых изменений в Минобороны

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Глава Минобороны Алексей Резников подал на согласование кандидатуры трех новых заместителей министра: Александра Павлюка, Виталия Дейнеги и Андрея Шевченко. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

На должность первого заместителя министра подана кандидатура Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка. По словам Резникова, он будет отвечать за взаимодействие с Генеральным Штабом.

Известного волонтера с бекграундом в сфере IT Виталия Дейнегу пригласили на должность замминистра по цифровому развитию, цифровым трансформациям.

Медийщик, народный депутат трех созывов Верховной Рады и бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко является кандидатом на должность замминистра по европейской интеграции. Он будет отвечать за коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом.

Вместе с тем, действующий первый заместитель министра обороны Иван Руснак и заместитель министра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук после кадровых перестановок останутся в команде Минобороны в качестве советников.

Кроме того, Алексей Резников отметил, что это не последние шаги по перезагрузке Минобороны.

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“Я благодарен Ивану Степановичу и Олегу Васильевичу за работу в самые сложные дни. В качестве советников они сконцентрируются на ряде приоритетных проектов, требующих полного привлечения экспертизы и компетенций. Собственно, это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней”, - отметил министр.

Напомним

Ранее Резников также заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля. К работе рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились уже 13 общественных организаций.