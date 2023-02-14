FT: в США не исключают возможности передачи Украине истребителей

КИЕВ. 14 февраля. УНН. США могут передать Украине современные боевые истребители F-16 или дать разрешение на их реэкспорт. Однако это не первоочередной вопрос. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, американские чиновники признают, что, скорее всего, предоставят Киеву более совершенную авиацию или, по крайней мере, дадут “зеленый” свет на передачу F-16 из других стран. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн» в Брюсселе 14 февраля.

Собеседники Financial Times отметили, что приобретение истребителей является долгосрочной целью для Киева и гораздо менее важно, чем неотложные потребности, такие как боеприпасы.

«То, на чем мы действительно должны сейчас сосредоточиться – это способность Украины защищать воздух, и они сделают это с помощью артиллерии ПВО, оснащенной соответствующими боеприпасами. Истребители не являются и не будут столь же способны противостоять российским ВВС, как интегрированная система противовоздушной обороны», – сказал американский чиновник.

Напомним

Очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", проходит сегодня, 14 февраля, в Брюсселе.