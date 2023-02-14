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пути готовится к новым атакам на Украину: Столтенберг призывает союзников поставить Киеву необходимое оружие

пути готовится к новым атакам на Украину: Столтенберг призывает союзников поставить Киеву необходимое оружие

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 14 февраля. УНН. НАТО видит признаки того, что российский диктатор владимир путин не собирается идти на мирные переговоры и готовится к новым атакам на Украину, заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг журналистам в Брюсселе и подчеркнул необходимость поставить Украине необходимое оружие, передает корреспондент УНН.

Детали

Столтенберг отметил, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину поддержка украинцев со стороны участников Альянса растет. НАТО поставило Киеву такие типы оружия, как Javelin, Stinger, современные системы ПВО и боевые танки.

Генсек НАТО заявил, что Альянс не видит никаких признаков того, что путин "готовится к миру", и считает, что москва готовит "новые наступления и новые атаки".

Цитата

"Мы не видим никаких признаков, что президент россии владимир путин хочет мира. Мы видим обратное – он собирается продолжать эту войну и готовится к новым наступлениям. Мы должны быть уверены, что Украина получит оружие, которое ей необходимо, чтобы вернуть территории", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что на повестке дня обсуждения, какие системы и платформы НАТО должны обеспечить для Украины – важно не только предоставить Киеву системы, но и поддерживать их боеприпасами, обслуживанием, организовать логистику, а также важно обеспечить украинцев всей необходимой амуницией.

Дополнение

Столтенберг заявил, что вопрос подготовки украинских пилотов и предоставление Украине западных истребителей обсуждается в Альянсе, но в приоритете есть более срочное вооружение.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, военная помощь, война, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
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