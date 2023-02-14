Ермак обсудил с Салливаном продолжение поддержки США и ситуацию на фронте

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном мощную поддержку, которую США будут продолжать оказывать Украине с приближением годовщины войны, и ситуацию на фронте, передает УНН.

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«В рамках постоянного диалога с союзниками провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте. Обсудили мощную поддержку, которую Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине с приближением годовщины войны, а также отметили важность нашей дальнейшей коммуникации», - написал Ермак в Telegram.

Также он поблагодарил американский народ, Президента США и обе палаты Конгресса за поддержку Украины в борьбе за свободу и общие демократические ценности.

Дополнение

The Washington Post сообщал, что США на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. В то же время Вашингтон предупреждает о решающем моменте в войне.