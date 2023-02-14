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Раде предлагают отменить праздничные 8 марта, 1 и 9 мая и ввести День украинки

Раде предлагают отменить праздничные 8 марта, 1 и 9 мая и ввести День украинки

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить праздники 8 марта, 1 и 9 мая, а вместо них отмечать 25 февраля – День украинской женщины и 9 марта – День рождения Тараса Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВР.

Детали

Законопроектом №9009 предлагается устранить коммунистические рудименты – 1 мая (так называемый “День труда”) и 8 марта – так называемый “Международный женский день”.

В пояснительной записке отмечается, что “Международный женский день” установлен оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. А “День труда” использовался для пропаганды в Советском Союзе и Третьем Рейхе (где тоже был официальным праздником).

Также нардепы предлагают в мае избавиться от прошлых рудиментов по празднованию “Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне” 9 мая, используемого московским режимом как главное идеологическое обоснование агрессии под лозунгами “борьбы с нацизмом и фашизмом", окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая.

Поэтому вместо праздников 1 мая (День труда), 8 марта (Международный женский день) и 9 мая (Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне) предлагается ввести следующие праздничные даты:

  • 25 февраля – День украинской женщины (День украинки). В этот день родилась Леся Украинка;
  • 9 марта – Шевченковский день – День рождения Тараса Шевченко;
  • второе воскресенье мая – День матери.

Дополнение

Еще в 2021 году в Украине предлагают отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин и День труда.

Источник: УНН
Теги: ВР, календарь, праздник
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