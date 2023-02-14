Глава Пентагона на "Рамштайне": мы поможем Украине с контрнаступлением

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Контактная группа по обороне Украины предоставит украинским защитникам обещанную поддержку для проведения контрнаступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания в формате "Рамштайн" сегодня, 14 февраля, в Брюсселе, пишет УНН.

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"Контактная группа приняла решение, что мы будем оказывать долговременную поддержку борьбе Украины за свою свободу, помогать в контрнаступлении, и мы будем делать это с единством, будем оказывать ту поддержку, которую обещали Украине. Мы будем оказывать наши вооружения уже подготовленным украинским военным, чтобы они могли быть успешными", - сказал Остин.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", сегодня, 14 февраля, в Брюсселе.