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Глава Пентагона на "Рамштайне": мы поможем Украине с контрнаступлением

Глава Пентагона на "Рамштайне": мы поможем Украине с контрнаступлением

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Контактная группа по обороне Украины предоставит украинским защитникам обещанную поддержку для проведения контрнаступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания в формате "Рамштайн" сегодня, 14 февраля, в Брюсселе, пишет УНН.

Цитата

"Контактная группа приняла решение, что мы будем оказывать долговременную поддержку борьбе Украины за свою свободу, помогать в контрнаступлении, и мы будем делать это с единством, будем оказывать ту поддержку, которую обещали Украине. Мы будем оказывать наши вооружения уже подготовленным украинским военным, чтобы они могли быть успешными", - сказал Остин.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", сегодня, 14 февраля, в Брюсселе.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина, военная помощь, война
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