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НАТО разрабатывает план в случае участия Альянса одновременно в нескольких конфликтах – Bloomberg

НАТО разрабатывает план в случае участия Альянса одновременно в нескольких конфликтах – Bloomberg

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Североатлантический Альянс разрабатывает план на случай участия стран блока одновременно в нескольких конфликтах. Как пишет Bloomberg, согласно плану, страны-союзники по НАТО должны защищать друг друга по статье 5 договора о Коллективной обороны, передает УНН.

Детали

Как пишет агентство, 14−15 февраля на встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО подпишут секретное руководство.
Оно будет содержать план действий в случае одновременного участия стран НАТО в высокоинтенсивном конфликте, а также в столкновениях за пределами зоны ответственности Альянса.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, союзникам будет предложено направить инвестиции на коллективную оборону, в частности, на более тяжелые силы, а также больше направить на противовоздушную и противоракетную оборону.

Также акцентируется внимание на необходимости более крупных инвестиций в цифровую модернизацию, что подчеркивает необходимость комплексного использования данных, собранных от сил.

После принятия указаний военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно определит требования к каждому союзнику.

Напомним

10 февраля россия запустила ракету близ Крыма, которая пролетела над воздушным пространством Молдовы, и пересекла воздушное пространство Румынии и Республики Молдова.

Отметим, что Румыния является членом НАТО. В Альянсе отказались комментировать данный инцидент.

Источник: УНН
Теги: НАТО
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