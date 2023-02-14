НАТО разрабатывает план в случае участия Альянса одновременно в нескольких конфликтах – Bloomberg
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Североатлантический Альянс разрабатывает план на случай участия стран блока одновременно в нескольких конфликтах. Как пишет Bloomberg, согласно плану, страны-союзники по НАТО должны защищать друг друга по статье 5 договора о Коллективной обороны, передает УНН.
Детали
Как пишет агентство, 14−15 февраля на встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО подпишут секретное руководство.
Оно будет содержать план действий в случае одновременного участия стран НАТО в высокоинтенсивном конфликте, а также в столкновениях за пределами зоны ответственности Альянса.
По словам высокопоставленного чиновника НАТО, союзникам будет предложено направить инвестиции на коллективную оборону, в частности, на более тяжелые силы, а также больше направить на противовоздушную и противоракетную оборону.
Также акцентируется внимание на необходимости более крупных инвестиций в цифровую модернизацию, что подчеркивает необходимость комплексного использования данных, собранных от сил.
После принятия указаний военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно определит требования к каждому союзнику.
Напомним
10 февраля россия запустила ракету близ Крыма, которая пролетела над воздушным пространством Молдовы, и пересекла воздушное пространство Румынии и Республики Молдова.
Отметим, что Румыния является членом НАТО. В Альянсе отказались комментировать данный инцидент.