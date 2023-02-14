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Результаты "Раймштайна" приносят ощутимые дивиденды на поле боя - Остин

Результаты "Раймштайна" приносят ощутимые дивиденды на поле боя - Остин

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Результаты встреч контактной группы по обороне Украины, или, как их называют, заседаний в формате "Рамштайн", приносят ощутимые дивиденды на поле боя. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"В то время, когда мы собираемся на 9-е заседание Контактной группы по обороне Украины, я вспоминаю о позитивных изменениях, которые эти встречи приносят украинским силам. Координация наших усилий и пожертвований стран продолжает приносить ощутимые дивиденды как на поле боя, так и за его пределами", - заметил Остин.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", сегодня, 14 февраля, в Брюсселе.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина, военная помощь, война
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