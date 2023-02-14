Переселенцы часто жалуются на отсутствие выплат на проживание - Офис Омбудсмана отреагировал

КИЕВ. 14 февраля. УНН. К Офису Омбудсмана часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание. Только в течение января по результатам рассмотрения 316 обращений было возобновлено право на такие выплаты для 277 ВПЛ. Об этом сообщает Офис Омбудсмана, передает УНН.

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«К Офису Омбудсмана часто обращаются внутренне перемещенные лица, не получающие причитающихся им выплат на проживание. Так, только в течение января по результатам рассмотрения 316-ти обращений было возобновлено право на такие выплаты для 277 ВПЛ», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пособие на проживание для ВПЛ предоставляется ежемесячно на каждое внутренне перемещенное лицо в таких размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;

для других лиц – 2 тысячи гривен.

Наиболее распространенными причинами неполучения пособия на жительство ВПЛ, как сообщается, являются:

техническая неисправность в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС);

обнаружение ошибки в персональных данных получателя, данных номера банковского счета (по стандарту IBAN) или категории получателя (трудоспособное лицо, ребенок, лицо с инвалидностью).

«Если Вы подали заявление на выплату денежного пособия на проживание ВПЛ и более месяца его не получаете, советуем обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением по месту нахождения на учете ВПЛ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что если решить проблему не удалось, нужно обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, в частности, по электронной почте и горячей линии.

Дополнение

Кабинет министров Украины продлил действие программы выплат компенсации работодателям за трудоустройство внутренних переселенцев в 2023 году.