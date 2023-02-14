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Зеленский ввел в состав Ставки новых руководителей СБУ и МВД

Зеленский ввел в состав Ставки новых руководителей СБУ и МВД

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Главы государства.

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«Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего таких лиц: Клименко Игорь Владимирович - министр внутренних дел Украины и Малыш Василий Васильевич - глава Службы безопасности Украины», - говорится в указе.

Кроме того, Зеленский прекратил членство в составе Ставки Верховного Главнокомандующего экс-главу МВД Дениса Монастырского, погибшего в авиакатастрофе в Броварах.

Дополнение

Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ, а Клименко назначила главой МВД.

Источник: УНН
Теги: СБУ, МВД, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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