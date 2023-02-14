Глава Минобороны ФРГ заявил, что "весенний пакет" помощи Украине уже в пути

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил журналистам в Брюсселе, что "весенний пакет" помощи для Украины уже в пути, пишет УНН.

Детали

Министр высказался по поводу войны в Украине, заявив, что в ближайшее время боевые действия в стране не закончатся. Отталкиваясь от этого, необходимо “расставить правильно акценты при планируемых поставках вооружений Киеву, чтобы украинская армия смогла эффективно обороняться от российской агрессии”.

По словам Писториуса, приоритетом сейчас является укрепление украинской ПВО и снабжение боеприпасами. Он отметил, что “весенний пакет” помощи уже в пути.

В настоящий момент к передаче готовятся 14 танков от Германии и еще три - от Португалии.

Министр добавил, что в ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы противоракетной обороны IRIS-T.

"Поставка ожидается в течение следующих месяцев. Но это зависит, в том числе, от логистических возможностей оборонной индустрии", – отметил он.

Дополнение

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия подписала контракты с компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые она поставила Украине.

Тем временем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время правительство в Берлине не рассматривает вопрос о предоставлении истребителей для Украины.