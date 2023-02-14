Александра Павлюка назначили первым заместителем министра обороны

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабмин назначил первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, передает УНН.

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"Павлюка Александра Алексеевича (назначили - ред.) первым заместителем министра обороны Украины", - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Ранее

Глава Минобороны Алексей Резников подал на согласование кандидатуры трех новых заместителей министра: Александра Павлюка, Виталия Дейнеги и Андрея Шевченко.

Напомним

Ранее Резников также заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля. К работе рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились уже 13 общественных организаций.