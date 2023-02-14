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Кадровые изменения в МВД: назначены пять заместителей министра и государственный секретарь

Кадровые изменения в МВД: назначены пять заместителей министра и государственный секретарь

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров принял ряд кадровых решений, связанных с Министерством внутренних дел - назначены 5 заместителей министра и государственный секретарь, передает УНН.

Детали

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, решениями правительства назначено:

- Драпятого Богдана Евгеньевича заместителем министра внутренних дел Украины;

- Павличенко Екатерину Владимировну заместителем министра внутренних дел Украины;

- Сергеева Алексея Алексеевича заместителем министра внутренних дел Украины;

- Тетерю Василия Михайловича заместителем министра внутренних дел Украины;

- Тимченко Леонида Леонидовича заместителем министра внутренних дел Украины;

- Ящук Инну Петровну государственным секретарем министерства внутренних дел Украины.

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Дополнение

Верховная Рада назначила Клименко главой МВД 7 февраля.

Источник: УНН
Теги: МВД, Кабмин, Украина
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