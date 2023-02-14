Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. Часть из них касается Минобороны и МВД, но не только, передает УНН.
Детали
Кабинетом Министров Украины назначенj:
- Павлюка Александра Алексеевича первым заместителем Министра обороны Украины;
- Драпятого Богдана Евгеньевича заместителем Министра внутренних дел Украины;
- Павличенко Екатерину Владимировну заместителем Министра внутренних дел Украины;
- Сергеева Алексея Алексеевича заместителем Министра внутренних дел Украины;
- Тетерю Василия Михайловича заместителем Министра внутренних дел Украины;
- Тимченко Леонида Леонидовича заместителем Министра внутренних дел Украины;
- Ящук Инну Петровну государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины;
- Музыченко Станислава Валерьевича первым заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины;
- Яблонскую Лесю Леонидовну заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Липового Олега Александровича заместителем Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Уволенj:
- Руснака Ивана Степановича с должности первого заместителя Министра обороны Украины;
- Гайдука Олега Васильевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Котия Александра Юрьевича с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ворону Юлию Николаевну с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
- Посполитака Анатолия Григорьевича с должности заместителя Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.