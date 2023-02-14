Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. Часть из них касается Минобороны и МВД, но не только, передает УНН.

Детали

Кабинетом Министров Украины назначенj:

- Павлюка Александра Алексеевича первым заместителем Министра обороны Украины;

- Драпятого Богдана Евгеньевича заместителем Министра внутренних дел Украины;

- Павличенко Екатерину Владимировну заместителем Министра внутренних дел Украины;

- Сергеева Алексея Алексеевича заместителем Министра внутренних дел Украины;

- Тетерю Василия Михайловича заместителем Министра внутренних дел Украины;

- Тимченко Леонида Леонидовича заместителем Министра внутренних дел Украины;

- Ящук Инну Петровну государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины;

- Музыченко Станислава Валерьевича первым заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины;

- Яблонскую Лесю Леонидовну заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Липового Олега Александровича заместителем Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Уволенj:

- Руснака Ивана Степановича с должности первого заместителя Министра обороны Украины;

- Гайдука Олега Васильевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Котия Александра Юрьевича с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Ворону Юлию Николаевну с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

- Посполитака Анатолия Григорьевича с должности заместителя Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.