Резников прибыл в штаб-квартиру НАТО с нагрудным платком с истребителями

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с нагрудным платком, на котором изображены истребители, передает УНН.

Детали

Прибыв в штаб-квартиру НАТО Резников показал журналистам свой нагрудный платок, на котором изображены истребители.

"Что это? Видите?" - спросил министр.

На вопрос журналистов, откуда он ждет самолеты, министр ответил: "С неба!"

Кроме того министр обороны дал понять, что истребители - главное пожелание в списке Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рамштайн-9" начался: Резников ожидает продуктивный день

Дополнение

Этот "Рамштайн" уже назвали "авиационным", ведь среди приоритетов для обсуждения украинской стороной защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы.