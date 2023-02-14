Сотрудников военкомата, которые задерживали мужчин в Одессе во время вручения повестки, привлекли к дисциплинарной ответственности - ОК Юг

КИЕВ. 14 февраля. УНН. По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП по оповещению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий. Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, передает УНН.

Детали

Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщил Назаров.

"С личным составом, который привлечен к мероприятиям оповещения проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов", - говорится в сообщении.

В то же время, там напомнили, что мероприятия мобилизации – это не личная прихоть сотрудников ТЦК и СП. Это общегосударственные мероприятия, призванные сформировать резерв Сил обороны.

В связи с чем каждый гражданин, согласно законодательству подлежащий мобилизации, должен выполнить свой конституционный долг:

прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации, или в ближайший РТЦК и СП, если изменено место жительства, для уточнения своих личных данных;

при необходимости пройти медицинский осмотр;

сообщить об имеющихся основаниях для получения отсрочки.

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