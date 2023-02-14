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Делаю все возможное, чтобы это произошло де-юре: министр обороны Резников о вступлении Украины в НАТО

Делаю все возможное, чтобы это произошло де-юре: министр обороны Резников о вступлении Украины в НАТО

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Пока украинские солдаты защищают свою землю и оберегают Европу от войны, Украина уже де-факто вступила в НАТО. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, который сейчас находится на очередном заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН.

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“Встретился с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом. Поблагодарил его за последовательную поддержку Украины. НАТО объявило россию самой значительной и прямой угрозой. Пока наши солдаты защищают мир в Европе, Украина де-факто вступила в НАТО. Я делаю все возможное, чтобы это произошло де-юре”, - сообщил министр.

Добавим

Алексей Резников прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с нагрудным платком с истребителями,
чем дал понять, что это - пока главное пожелание в списке Украины.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Алексей Резников
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