Оборонные потребности, формула мира и восстановление Украины: Зеленский встретился с главой МИД Канады

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая находится с визитом в нашей стране. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла об оборонных потребностях, формуле мира и восстановлении Украины, передает УНН.

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«Высоко ценю теплое отношение вашего общества к украинцам, к нашим людям, которые прибыли в Канаду. Вы помогаете нам не только на поле боя, но и поддерживаете финансово, в энергетической сфере. Также хочу отметить политическую поддержку Украины, в частности в Организации Объединенных Наций», – сказал Владимир Зеленский.

Отдельно Президент отметил ощутимую оборонную помощь, которую Канада оказывает Украине.

«Ваша поддержка украинской армии является неоценимой в эти трудные для нас времена», – подчеркнул Глава государства. Он также высоко оценил решение Оттавы передать нашей стране боевые танки «Леопард».

Во время переговоров Владимир Зеленский проинформировал Мелани Жоли о первоочередных потребностях сил обороны Украины. Состоялся детальный обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в сфере безопасности и обороны.

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Президент подчеркнул важность достижения мира, чему должна способствовать имплементация десяти пунктов предложенной Украиной формулы мира. Глава государства проинформировал главу внешнеполитического ведомства Канады о мерах, принимаемых с целью реализации формулы мира, и выразил надежду, что канадская сторона поддержит соответствующие инициативы, в частности проведение глобального саммита мира.

Владимир Зеленский также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство государств мира поддержит резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которую предложено принять к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.

Президент и министр иностранных дел обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы ускорить восстановление освобожденных от агрессора регионов, а также по вопросу разминирования территорий, где велись боевые действия.

Отдельное внимание было уделено необходимости привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии, а также работе, ведущейся в этом направлении.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы евроатлантической интеграции нашего государства.

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