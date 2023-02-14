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Рашисты открыли шлюзы Каховской ГЭС: 70% населенных пунктов, которые получают воду из Днепра, под угрозой

Рашисты открыли шлюзы Каховской ГЭС: 70% населенных пунктов, которые получают воду из Днепра, под угрозой

КИЕВ. 14 февраля. УНН. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и добавил, что 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде, передает УНН.

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"... россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", - сказал Шмыгаль во время заседания правительства.

Добавим

Он также отметил, еще большей является атомная угроза.

"Снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС. Думаю, никому не надо объяснять, чем это грозит Украине, Европе и миру в целом", - сказал премьер и призвал цивилизованный мир не молчать.

"Украина призывает всеми доступными средствами давить на россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или же позволила это сделать украинским специалистам. Обращаюсь к международным партнерам и подчеркиваю: в противном случае мы столкнемся с экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента", - резюмировал он.

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Напомним

Россияне активно сбрасывают воду из Каховского водохранилища, для этого оккупанты открыли шлюзы на Каховской ГЭС.

Источник: УНН
Теги: Россия, вода, Украина, война
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