Правительство упростило импорт товаров военного назначения: что в перечне
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правительство приняло постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз в Украину товаров военного назначения. В частности, речь идет о БПЛА и комплектующих к ним. Этот документ разработан совместно Министерством экономики Украины и Минцифры, а соответствующие изменения были утверждены на заседании Кабинета министров Украины, передает УНН.
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«Сегодняшние решения будут способствовать оперативному обеспечению Вооруженных сил Украины необходимыми для отпора российской агрессии современными приборами и техникой, в частности военными роботами. Изменения в законодательство также должны дать толчок для развития отечественного производства оборонной продукции. Например, такой высокотехнологичной отрасли, как изготовление беспилотных летательных аппаратов», - отметила Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Новое постановление расширяет перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться физическими и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля. В него, в частности добавили такие товарные позиции:
БпЛА, их комплектующие, средства управления;
роботы, контроллеры роботов, специально предназначенные для военного использования;
аппаратура управления огнем;
камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия;
средства связи, Data Link, глушители, съемные обоймы;
парашюты и парапланы; средства разминирования;
оборудование радиопротиводействия или оборудование для борьбы с радиопротиводействием (в том числе, антидронные ружья);
полевые генераторы, “специально предназначенные” или “модифицированные” для военного использования;
программное обеспечение военного назначения,
специализированное оборудование для военной подготовки или для имитации военных сценариев;
технологии для разработки, производства, ремонта изделий военного назначения.
Также Постановление предоставляет возможность при необходимости получить международный импортный сертификат или другой документ о гарантии по указанной группе товаров от Государственной службы экспортного контроля.
Вместе с тем, разрешение Государственной службы экспортного контроля остается необходимым для ввоза военных товаров летального действия, таких как:
пушки, гаубицы, артиллерийское оружие, минометы, противотанковое оружие, пусковые установки, военные огнеметы, винтовки, гладкоствольное и нарезное оружие, безоткатные пушки,
боеприпасы, бомбы, торпеды, управляемые и неуправляемые ракеты, гранаты, мины, взрывчатка
танки, самолеты, надводные и подводные военные корабли
химическое, бактериологическое, биологическое оружие, боевые отравляющие вещества
лазерные системы, “специально предназначенные” для разрушения цели
ядерные энергетические или силовые установки, в том числе ядерные реакторы военного назначения.
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