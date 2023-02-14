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В Бахмуте осталось менее 5000 мирных жителей - Кириленко

В Бахмуте осталось менее 5000 мирных жителей - Кириленко

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В городе Бахмут осталось менее 5000 мирных жителей, заявил во вторник глава Донецкой областной военной администрации, информирует УНН.

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«Эвакуация буквально проходит под постоянными обстрелами, а бронекапсулы спасают эвакуационные бригады», - заявил в телемарафоне Павел Кириленко, добавив, что «количество людей, находящихся в Бахмуте, должно быть сведено к минимуму, а военные должны выполнять свою работу».

Детали

Кириленко также отметил, что из Бахмута эвакуированы более 12 тысяч детей.

«Есть менее 140 детей», - сказал он. «Дети из детских домов, дети из неблагополучных семей, чьи родители были лишены родительских прав - все такие дети были эвакуированы».

Относительно возможности волонтерских организаций добраться до города, Кириленко добавил: «У жителей есть все необходимое, запас еды и воды. Если мы увидим, что доставка нужна, мы сделаем это через военную администрацию».

Добавим.

Въезд в Бахмут для гражданских лиц, не являющихся местными жителями, ограничен, но люди, зарегистрированные там, могут выезжать и въезжать в город. 

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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