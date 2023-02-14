С запасами на два месяца: в Украине создадут диверсифицированную систему хранения нефтепродуктов

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правительство во время заседания 14 февраля утвердило список полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороны, а также месторождений, где их добывают. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

«Речь идет о ванадии, литии, титане, уране и соли. 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции. Это создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития украинской экономики», — сказал глава правительства.

Кроме того, Кабинет Министров одобрил законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Как сообщил Премьер-министр, будет создана диверсифицированная система хранения, и в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые в объемах составят не менее 61 дня внутреннего потребления.

Цитата

«Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере. Законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга. Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов — это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется так же важным и после нашей победы и завершения войны», — отметил Денис Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство упростило импорт товаров военного назначения: что в перечне