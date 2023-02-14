рф следует лишить средств ведения войны: Украина настаивает на включении в 10-й пакет санкций ЕС российской атомной отрасли

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Для Украины важно, чтобы санкционное давление на агрессора усиливалось. россию следует лишить средств ведения войны и она должна платить высокую цену за свои военные преступления. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Главные источники финансирования войны должны быть перекрыты. Прежде всего, это касается российской нефти и атомной энергетики. К сожалению, враг продолжает на этом зарабатывать. В прошлом году экспорт товаров рф увеличился почти на 10%. Доход «росатома» вырос на 17%. На каждом долларе, который идет в российский бюджет, кровь украинцев. И это надо помнить всем, кто торгует с россией», — подчеркнул Глава правительства.

Премьер-министр поблагодарил партнеров за беспрецедентные санкции в отношении государства-террориста и одновременно отметил, что Украина настаивает на включении в десятый санкционный пакет ЕС российской атомной отрасли.

В свою очередь Украина уже ввела санкции в отношении более 4,5 тысячи физических и юридических лиц, которые угрожают национальной безопасности. Среди них 200 функционеров атомной отрасли рф.

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«Украинская атомная энергетика сделала колоссальный рывок для преодоления зависимости от российских поставщиков твэлов. «Энергоатом» разорвал контракт с компанией рф и перешел на топливные сборки американской компании Westinghouse. Подобным путем должны двигаться страны Европы, которых подсадили на «атомную иглу» россии», — отметил Денис Шмыгаль.

Как отметил Премьер-министр, опыт показывает, что влияние россии никогда не ограничивается экономикой, а всегда конвертируется в агрессивную политику. И это, по его словам, прямая угроза государственности и суверенитету многих стран Европы.

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