Алексей Бутенко просит НАБУ проверить заявления Куртева и начать производство по факту клеветы

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Виктор Куртев, позиционирующий себя как эксперта энергетического рынка, умышленно дискредитирует НАК «Нафтогаз» и пытается вмешаться в работу государственной компании. Об этом в Facebook заявил генеральной директор «Нафтогаз Биоэнергия» Алексей Бутенко, передает УНН.

Он обвинил Куртева в клевете. Для распространения недостоверной информации он даже оплатил рекламу в Facebook. «Стало очевидно, что цель этой сознательной клеветы на меня и команду — попытка дискредитации, влияния. И речь не только обо мне. Это попытка вмешаться в работу самого НАК Нафтогаз Украины», — считает Бутенко.

Он заявил, что сам Куртев имеет приговор суда за подделку документов и является фигурантом ряда уголовных производств. Бутенко назвал его обвинения «полной чушью». «Моя деятельность является открытой и все знают, что любые «схемы» со мной не работают. Готов ответить за каждый винтик», — написал руководитель Нафтогаз Биоэнергия.

Бутенко сообщил, что уже обратился в НАБУ с просьбой провести тщательную проверку заявлений Куртева и открыть уголовное производство, когда приведенные им «факты», не найдут подтверждения.

По информации СМИ, в свое время Куртев работал в АК «Киевэнерго» и «Укрэнерго». В 2006 году основал группу компаний «Метрополия», основная специализация которой — проектно-инжиниринговая деятельность в области энергетики. Против дочерних компаний «Метрополии» был открыт целый ряд уголовных производств по подозрению в уклонении от налогов, хищении государственных средств, подделке финансовых отчетов и деклараций и т.д.

По данным Думской, компании Куртева ООО «Гудзовка солар 1», ООО «Гудзовка солар 2» и ООО «Порт солар», строящие солнечные энектростанции, уклоняются от уплаты налогов и этим нанесли ущерб бюджетам всех уровней на сумму более 19 млн грн.

СМИ называют Куртева извечным кандидатом на руководящие должности в Министерство энергетики Украины. Куртева также связывали с сепаратистской организацией «Народный совет Бессарабии», имевшей российские корни.