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Резников обсудил с министром обороны Бельгии перспективы дальнейшего сотрудничества

Резников обсудил с министром обороны Бельгии перспективы дальнейшего сотрудничества

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности - в части морского разминирования. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Провели встречу с госпожой Министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией, среди которых — усиление наших возможностей по разминированию. В том числе — морскому. В этом направлении Бельгия имеет существенный опыт. Я благодарен Правительству Бельгии и всему народу за их поддержку. В том числе и за военную», - заявил Резников.

Ранее

Министр обороны Украины встретился с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за последовательную поддержку нашего государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Бельгия, Алексей Резников
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