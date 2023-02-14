Резников обсудил с министром обороны Бельгии перспективы дальнейшего сотрудничества

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности - в части морского разминирования. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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«Провели встречу с госпожой Министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией, среди которых — усиление наших возможностей по разминированию. В том числе — морскому. В этом направлении Бельгия имеет существенный опыт. Я благодарен Правительству Бельгии и всему народу за их поддержку. В том числе и за военную», - заявил Резников.

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Министр обороны Украины встретился с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за последовательную поддержку нашего государства.