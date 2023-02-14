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Высший антикоррупционный суд возглавила Вера Михайленко

Высший антикоррупционный суд возглавила Вера Михайленко

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Новым председателем Высшего антикоррупционного суда стала судья Вера Михайленко. Соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании судей, передает УНН со ссылкой на ВАКС.

Цитата

"Вера Михайленко возглавила Высший антикоррупционный суд", - сообщили в ВАКС.

Напомним

С 7 мая 2019 года до 6 мая 2022 года председателем ВАКС была Елена Танасевич. С 7 мая 2022 года полномочия председателя Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин, который имеет наибольший судейский стаж. Также 18 мая 2022 года председателем Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этой должности Даниилу Черненькую.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
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