Больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов: президент Украины подвел итоги "Рамштайна"

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги "Рамштайна". Он отметил, что есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО. Подтверждено больше танков, артиллерии и снарядов, передает УНН.

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"Сегодня — день очередного “Рамштайна”, встречи группы военной поддержки Украины. 54 государства-партнера. Уже девятая такая встреча. И имеем очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО. Подтверждено больше танков. Подтверждено больше артиллерии и снарядов. Подтверждено больше обучения наших военных. Как сегодня звучало, Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть. Конечно, далеко не всё о “Рамштайне” можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями заседания Контактной группы. Но я могу сказать уверенно, что базовые тенденции остаются неизменными. Украина и партнеры вместе делают все, чтобы государство-террорист проиграло. И чтобы это произошло быстрее", - сказал он.

Зеленский добавил: мы видим сейчас, что кремль пытается выжать из россии весь возможный потенциал агрессии. Они спешат. Потому что знают, что мир все равно сильнее, но требует времени, чтобы сплотить свою силу.

"Поэтому скорость очень важна. Скорость во всём. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В обучении. Скорость спасает жизни людей, скорость возвращает безопасность. И я благодарю всех наших партнеров, кто осознает, что скорость важна. Спасибо всем нашим американским друзьям за лидерство, за системную координацию “Рамштайн”, а также за личное участие в встречах господина Ллойда Остина, министра обороны США, и господина Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов", - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что встретился сегодня с министром иностранных дел Канады, которая находилась с визитом в Украине.

"Тематика нашего разговора была тоже, можно сказать, “рамштайновая”. Прежде всего — оборонная поддержка, новое оружие для Украины, новые санкции против россии. Поблагодарил Канаду за уже оказанную поддержку. И мы довольно подробно с госпожой министром обсудили, что сейчас нужно, чтобы продолжить вытеснять оккупанта с украинской земли. Активно готовимся к внешнеполитическим мероприятиям второй половины этой недели. Как “Рамштайн” задал тональность неделе, так и должны ее пройти. Каждый день добавляя результатов для Украины", - отметил Зеленский.

Добавим

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время пресс-конференции по итогам "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что пока нет никаких признаков вероятного наступления россиян на Киев.