В Канаде хотят проверять эффективность санкций против рф

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Комитет по иностранным делам Палаты общин Канады заявил, что хочет, чтобы правительство регулярно отчитывалось перед парламентом о том, действительно ли работает его режим санкций, сообщает УНН со ссылкой на Canada Press.

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"Оттава наложила санкции на сотни людей, связанных с военными действиями россии, а также на должностных лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, от Гаити до Шри-Ланки. Депутаты слышали от экспертов и посла Украины, что неясно, действительно ли санкции влияют и в какой степени российские олигархи обходят эти ограничения", - пишет Canada Press.

Детали

Депутаты просят либералов не ограничиваться случайными обновлениями общей суммы замороженных средств и регулярно сообщать о том, у кого были заморожены активы, какие подставные компании замешаны и уклоняются ли от тех, на кого наложены санкции.

Известно, что комитет завершил слушания в октябре прошлого года, однако на подготовку отчета ушло несколько месяцев, частично из-за споров между сторонами по ряду вопросов.

Вице-председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Гарнетт Дженис во вторник призвал правительство страны признать ЧВК “Вагнер” террористической организацией.

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