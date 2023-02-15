В Правительстве определились с порядком использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил Порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Речь идет о 35,5 млрд гривен, выделенных из госбюджета, передает УНН.
Детали
Отмечается, что средства будут направлены на следующие основные направления:
1) строительство общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты;
2) реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры;
3) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, утративших его в результате военных действий;
4) разработка проектной документации для разрушенных войной объектов;
5) закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;
6) приобретение жилых помещений, садовых и дачных домов для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества которых уничтожены в результате боевых действий.
Дополнение
Обращение о выделении средств от Фонда смогут подавать представители областных, Киевской городской госадминистраций (областных военно-гражданских, военных, Киевской городской военной администрации) в Мининфраструктуры, Минэнерго, Минздрав и МОН.