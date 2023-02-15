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В Правительстве определились с порядком использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

В Правительстве определились с порядком использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил Порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Речь идет о 35,5 млрд гривен, выделенных из госбюджета, передает УНН.

Детали

Отмечается, что средства будут направлены на следующие основные направления:

1) строительство общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты;

2) реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры;

3) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, утративших его в результате военных действий;

4) разработка проектной документации для разрушенных войной объектов;

5) закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;

6) приобретение жилых помещений, садовых и дачных домов для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества которых уничтожены в результате боевых действий.

Дополнение

Обращение о выделении средств от Фонда смогут подавать представители областных, Киевской городской госадминистраций (областных военно-гражданских, военных, Киевской городской военной администрации) в Мининфраструктуры, Минэнерго, Минздрав и МОН.

Источник: УНН
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