Сегодняшний день будет посвящен танкам - Резников

КИЕВ. 15 февраля. УНН. После вчерашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе сегодня будет идти работа над обсуждением вопроса танков. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, пишет УНН.

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"Первый день работы в Брюсселе завершился. Я благодарен всем странам-участницам "Рамштайна" и Североатлантическому альянсу за поддержку Украины. Завтрашний график будет насыщенным. Больше времени уделим обсуждению танков. Слава Украине!" - написал министр.

Дополнение

По итогам "Рамштайна-9" в Брюсселе 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин объявил об обязательствах партнеров доставить 72 танка для Украины.

В то же время министр обороны США не имел никаких объявлений относительно истребителей.