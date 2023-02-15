Сегодняшний день будет посвящен танкам - Резников
Алексей Резников
КИЕВ. 15 февраля. УНН. После вчерашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе сегодня будет идти работа над обсуждением вопроса танков. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Первый день работы в Брюсселе завершился. Я благодарен всем странам-участницам "Рамштайна" и Североатлантическому альянсу за поддержку Украины. Завтрашний график будет насыщенным. Больше времени уделим обсуждению танков. Слава Украине!" - написал министр.
Дополнение
По итогам "Рамштайна-9" в Брюсселе 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин объявил об обязательствах партнеров доставить 72 танка для Украины.
В то же время министр обороны США не имел никаких объявлений относительно истребителей.
В тексте упоминаются