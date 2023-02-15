Я всегда был на стороне украинцев: Берлускони после скандала выразил поддержку Украине

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Бывший премьер-министр Италии, итальянский политик Сильвио Берлускони после скандала выразил поддержку Украине и заявил, что "всегда был на стороне украинского народа", информирует УНН.

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"Давайте посмотрим фактам в глаза. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине как путем финансирования, так и поставки оружия. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира. Надеюсь, что скоро мы сможем найти дипломатическое решение этой очень опасной для всех нас войны", - написал он в Facebook.

Детали

Берлускони добавил, что он "просто предложил большой План Маршала Запада" по восстановлению Украины, как "возможный дипломатический способ" прекращения войны с Россией.

Ранее

Бывший премьер Сильвио Берлускони заявил, что "не стал бы встречаться с украинским лидером, если бы все еще был у власти", а затем добавил, что Зеленский якобы "продолжает атаковать два региона на востоке Украины".

Спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявления бывшего премьера, заметив, что нелепые обвинения итальянского политика в адрес украинского президента - попытка поцеловать по локоть в крови руки российского диктатора владимира путина.