Украина призвала ООН и Турцию требовать от рф прекратить искусственные задержки в работе "зернового коридора"

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Из-за задержки инспекций со стороны рф за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия. Украина призывает международное сообщество, в частности ООН и Турцию, требовать от россии прекращения искусственных задержек в работе "зернового коридора". Об этом говорится в совместном заявлении министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пишет УНН.

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"Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от рф немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток рф использовать продовольствие как оружие и разблокирования торгового судоходства в украинские порты Черного моря", - отмечается в заявлении.

Детали

В заявлении отмечается, что представители рф в составе инспекционных групп уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в/из украинских портов в рамках "зернового коридора". Ежедневно из запланированных 10 инспекций, как правило, происходит менее половины, рассказали министры.

"Такая деструктивная политика россии привела к системному снижению грузооборота в рамках Черноморской зерновой инициативы. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты", - говорится в заявлении.

Министры указывают, что в связи с затягиванием инспекций со стороны рф в Босфоре сейчас образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там более месяца. "Продовольственная безопасность стран, которые зависят от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, оказалась под угрозой. Прежде всего, из-за действий россии продовольствие недополучают страны Глобального Юга, в частности Африки и Азии", - отмечается в заявлении.

В то же время, отмечают министры, москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты рф в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года. При этом, инспекции этих судов в Босфоре не происходят. "Это, в частности, делает возможным использование россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины", - указывается в заявлении.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, заходящих и выходящих из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Соглашение в ноябре продлили на 120 дней.

россия саботирует проверки судов в рамках "зерновой инициативы"