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Королевская и ее муж подали заявления о сложении мандатов - нардеп

Королевская и ее муж подали заявления о сложении мандатов - нардеп

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Верховную Раду поступили заявления Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода об отказе от мандатов народных депутатов. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в среду, 15 февраля, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Верховную Раду поступили заявления Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода об отказе от мандатов народных депутатов. Дата на обоих заявлениях - 22 января. - написал Гончаренко. - У Королевской причина - состояние здоровья и семейные обстоятельства. У Солода - просто семейные обстоятельства".

Дополнение

Ранее сообщалось, что Королевская и ее муж написали заявления на сложение мандатов нардепов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Наталья Королевская, нардепы
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