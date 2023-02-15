"Они просто стоят и собирают пыль": глава дипломатии ЕС призвал предоставить танки Украине как можно быстрее

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Страны-союзники, имеющие современные боевые танки, которые "просто стоят и собирают пыль", должны как можно быстрее передать их Украине. С таким призывом обратился Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента, пишет УНН.

Цитата

"Наша военная помощь может быть меньше, чем американская, но это не ничтожно малая сумма. Вчера на "Рамштайне" я сказал кое-что, что хотел бы повторить здесь. Мы должны не только продолжать оказывать помощь, но и усиливать ее.

Я хотел бы обратиться к тем странам, которые имеют современные и эффективные боевые танки. Они просто стоят и собирают пыль, и не используются: отдайте их Украине и как можно скорее доставьте их в Украину", - призвал Боррель.

Детали

Боррель подчеркнул, что весна и лето будут "решающими" для войны в Украине.

"Мы слишком много времени потратили на дискуссии, будем ли мы предоставлять знаменитые танки Leopard, пока россия готовила свое наступление. Мы потратили слишком много времени на обсуждение решений, которые должны были быть приняты раньше. Но мы боялись, что это будет расценено как втягивание в войну, воинственность", - продолжил глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что страны-союзники "обещали предоставить боевые танки, пока не началась третья мировая война", и подчеркнул, что время имеет решающее значение, поскольку ежедневно война уносит много жизней.

"Поэтому крайне важно сосредоточиться на европейском механизме частичного объединения, чтобы координировать работу, которую выполняют страны-члены, и предоставлять все больше и больше помощи как можно скорее. Это ключевое сообщение, которое я хочу донести сегодня", - подытожил Боррель.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам девятого "Рамштайна" сообщил, что Соединенные Штаты ожидают, что Украина начнет контрнаступление этой весной.