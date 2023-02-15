Против беспилотников и ракет: в Еврокомиссии рассказали о десятом пакете санкций в отношении рф

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте сообщила подробности о новом пакете санкций против рф. В частности, власти ЕС предлагают ввести запрет на продажу в рф электронных компонентов, которые используются в российских системах вооружения - например, в беспилотниках, ракетах и вертолетах, пишет УНН.

Детали

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что "мы ослабляем способность россии поддерживать свою военную машину". "С девятью пакетами санкций российская экономика катится назад. И чтобы продолжать это мощное давление, мы предлагаем десятый пакет мер. С новыми торговыми запретами и контролем за экспортом технологий в россию. Этот пакет в целом на 11 миллиардов евро", - отметила она.

Цитата

"Мы предлагаем, среди прочего, ввести ограничения на экспорт многих электронных компонентов, используемых в российских системах вооружения, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", - указала фон дер Ляйен.

В то же время, по ее словам, есть и сотни беспилотников иранского производства, которые россия использует на полях сражений в Украине.

"Эти беспилотники иранского производства убивают мирных украинцев - это зверство! Поэтому впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции. Наш долг - наложить на них санкции и противостоять Ирану по поводу поставок беспилотников и передачи ноу-хау для строительства производственных площадок в россии", - сообщила президент Еврокомиссии.

Дополнение

Представители 27 стран ЕС встречаются в среду в Брюсселе, чтобы обсудить новый пакет санкций против рф, по данным Reuters, в отношении политиков, военачальников и еще четырех российских банков.