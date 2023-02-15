Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Предложенный Европейской комиссией 10-й пакет санкций против россии содержит торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 миллиардов евро. Его сегодня официально представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, пакет предусматривает:

Новые запреты на экспорт промышленных товаров.

"Для максимального влияния мы нацелены на многие промышленные товары, которые нужны россии и которые она не может получить из других стран, таких как Китай. Жизненно важные товары, такие как электроника, спецтехника, детали машин и двигателей, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. И мы нацелены на товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, например антенны или краны", - указала фон дер Ляйен.

Дальнейшие ограничения экспорта технологической продукции, найденной на поле боя (включая санкции против иранских организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции)

"Мы предлагаем контроль за 47 новыми электронными компонентами, которые могут быть использованы в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты, вертолеты. И за конкретными редкоземельными материалами и тепловизионными камерами. Таким образом, мы вводим запрет на все технические продукты, найденные на поле боя.

Мы впервые добавляем юридические лица третьих стран под санкции в рамках ограничений по товарам двойного назначения по россии. КСИР предоставила россии беспилотники Shahed для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине. Поэтому сейчас мы вводим семь иранских организаций под наш (санкционный) режим в отношении товаров двойного назначения. На данный момент им полностью запрещено продавать чувствительные товары в россию. И мы готовы внести в список другие организации из Ирана и третьих стран, предоставляющих чувствительные технологии россии. Это должно стать сильным сдерживающим фактором для других компаний и международных трейдеров", – сказала глава Еврокомиссии.

Внесение в список путинских пропагандистов и военачальников.

"Мой третий пункт касается российской пропагандистской машины. путин также ведет войну в публичном пространстве, с армией пропагандистов и дезинформационных сетей. Они распространяют ядовитую ложь, чтобы поляризовать наши общества. Поэтому мы предлагаем список путинских пропагандистов, а также других военных и политических командиров", – отметила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия также предлагает новые меры по предотвращению обхода санкций.

"Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются скрыть или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы создадим обзор всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского центрального банка. Нам нужно знать, где они есть и какова их стоимость. Это очень важно из-за возможного использования государственных российских активов для финансирования реконструкции Украины", - сказала глава Еврокомиссии.

Специальный посланник ЕС Дэвид О'Салливан работает с третьими странами для решения проблемы обхода санкций. На следующей неделе организуют Форум для координаторов санкций с целью усиления их применения, отметили в Еврокомиссии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь указал, что 10-й пакет санкций будет также касаться банковского сектора.

Также предлагается ввести санкции против почти 100 дополнительных физических и юридических лиц, ответственных за военную деятельность, политические решения, пропаганду и дезинформацию.

Как указано, новый пакет снова нанесет сильный удар по российскому военному и оборонному сектору, ответственному за разработку беспилотников, нацеленных на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Цитата

"Я призываю государства-члены быстро принять этот новый пакет санкций. Наша цель состоит в том, чтобы вместе с нашими партнерами по G7 ввести дополнительные серьезные санкции до 24 февраля - ровно через год после того, как путин начал свою имперскую войну", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Дополнение

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте сообщила подробности о новом пакете санкций против рф. В частности, власти ЕС предлагают ввести запрет на продажу в рф электронных компонентов, которые используются в российских системах вооружения - например, в беспилотниках, ракетах и вертолетах.