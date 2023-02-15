ООН и партнеры просят выделить 5,6 млрд долларов для помощи миллионам пострадавших от войны в Украине

КИЕВ. 15 февраля. УНН. ООН и партнеры обратились с просьбой выделить 5,6 млрд долларов для помощи миллионам пострадавших от полномасштабной войны в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ООН.

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«С приближением второго года полномасштабной войны в Украине Управление ООН по координации гуманитарных дел и Агентство ООН по делам беженцев сегодня обратились с просьбой выделить 5,6 млрд долл. США для облегчения страданий миллионов людей», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по плану гуманитарного реагирования для Украины, объединяющему более 650 партнеров, в основном украинских организаций, чтобы обеспечить 11,1 миллиона человек продуктами питания, медицинской, денежной и другой жизненно необходимой поддержкой, требуется 3,9 млрд США.

«Для плана реагирования для помощи беженцам из Украины нужно привлечь 1,7 млрд долл. США. В этом году этот план включает 10 стран, принявших беженцев, — Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чешскую Республику — и около 250 партнеров, более половины из которых составляют национальные партнеры. Благодаря этим средствам будет оказана помощь 4,2 миллиона украинских беженцев и общинам в принимающих странах», - отмечается в сообщении.

Дополнение

ЕС собирается объявить новый пакет помощи Украине на 400 млн евро.