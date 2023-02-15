Новости: Политика
15 февраля 2023, 16:07 • Анна Мурашко • 7590
Премьер Швеции прибыл в Киев и встретился с Зеленским
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram, передает УНН.
Цитата
«Сегодня приветствую в Украине Премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями», - написал Зеленский.
Дополнение
Швеция призвала все страны оказывать Украине необходимую помощь для победы над рф.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram