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Премьер Швеции прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Премьер Швеции прибыл в Киев и встретился с Зеленским

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

«Сегодня приветствую в Украине Премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями», - написал Зеленский.

Дополнение

Швеция призвала все страны оказывать Украине необходимую помощь для победы над рф.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швеция, Владимир Зеленский
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