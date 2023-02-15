Украина инициирует исключение россии из членов FATF: в ОП объяснили, почему это важно

КИЕВ. 15 февраля. УНН. На следующей неделе Украина инициирует исключение россии из FATF – межправительственной группы по противодействию отмыванию денег. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

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«Как мы уже выяснили, к сожалению, российские компании до сих пор ведут бизнес с зарубежными контрагентами. Мы как государство делаем все, чтобы усложнить эти процессы, потому что понимаем: “российские деньги равны ракетам”, выпущенным по городам Украины.

На следующей неделе мы инициируем исключение россии, которая является спонсором терроризма, из членов FATF – межправительственной группы по противодействию отмыванию грязных денег. рф цинично нарушила свои обязательства по линии FATF, начав захватническую войну против Украины. Сейчас для россии все еще остается открытой существенная часть мировой экономики, которая до сих пор не ввела санкции. И к сожалению, есть государства, которые не отказываются считать кровавые российские деньги», – написал Подоляк.

Чиновник объяснил, как исключение из FATF повлияет на рф:

Существенное повышение стоимости ведения бизнеса с рф;

Внесение рф в черный список «юрисдикций высокого риска» будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения должны будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками;

Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с россией. Резкое увеличение стоимости так называемой «юридической логистики»;

Уменьшение возможностей уклоняться от санкций. Сейчас режим санкций часто дает российским компаниям возможность обойти финансовые санкции, например структурируя транзакцию через российский банк, который не попал под санкции. Внесение рф как государства в черный список ликвидирует такие «безопасные убежища» и свободы;

ограничение торговли рф с миром. Будет труднее получать платежи за экспорт и осуществлять платежи за импорт. Например, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%;

Отток прямых иностранных инвестиций. Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в рф, а перевод средств в рф станет проблематичным.

Дополнение

В так называемый "серый список" FATF входят 39 государств. По классификации организации, правительства этих стран прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Включение в "серый список" FATF может обернуться потерей имиджа для государств и иметь сдерживающий эффект для иностранных инвесторов.