Верховный суд поставил точку в деле ПриватБанка. Бывшим владельцам его не вернут

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Верховный суд поставил точку в деле по иску бывшего председателя правления и миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета подтвердив невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам. Об этом сообщает НБУ, передает УНН.

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«Большая Палата Верховного Суда 15 февраля 2023 года подтвердила невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам. В частности, оставлено в силе решение Хозяйственного суда города Киева от 2 июня 2021 года, которым было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что дело было открыто по иску бывшего председателя правления и миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета. Он пытался оспорить договор купли-продажи акций неплатежеспособного ПриватБанка, в результате которого государство приобрело в собственность 100% акций банка и потратило на его докапитализацию более 155 млрд грн.

"Такое решение не только поставило точку в этом деле. Оно позволит решить более 40 инициированных другими связанными с ПриватБанком лицами подобных споров и сделает невозможным возвращение акций государственного банка бывшим владельцам. Ведь согласно этому закону производства по таким делам подлежат закрытию. Единственным возможным способом защиты прав бывших участников банка в случае их нарушения является возмещение причиненного ущерба в денежной форме", – сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

В НБУ напомнили, что экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет в декабре 2019 года подал иск в Хозяйственный суд города Киева к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц с участием третьих лиц – Национального банка Украины и Кабинета Министров Украины, чтобы признать недействительными договоры купли-продажи акций банка.

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Хозяйственный суд города Киева 2 июня 2021 года закрыл производство по этому делу, применив нормы Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ. Александр Дубилет обжаловал это судебное решение. Северный апелляционный хозяйственный суд 11 октября 2021 года удовлетворил апелляционную жалобу Александра Дубилета и, проигнорировав требования указанного закона, направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения. Кабинет Министров Украины, ПриватБанк и Министерство финансов Украины подали кассационные жалобы на решение суда апелляционной инстанции. Большая Палата Верховного Суда поддержала правовую позицию правительства, Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ПриватБанка и Министерства финансов.

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